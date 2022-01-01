В Перми окончено расследование уголовного дела обвинённого в хулиганстве экс-депутата Александр Телепнёв устроил дебош в пермском баре Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Сотрудники Следственного управления УМВД России по городу Перми окончили предварительное следствие уголовного дела, возбуждённого в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка. Он обвиняется в хулиганстве (ст. 213 УК РФ)

Фамилию фигуранта в ведомстве не называют, но очевидно, что речь идёт об экс-депутате краевого парламента Александре Телепнёве. Ведь именно он в ночь на 30 апреля этого года, находясь в пермском баре «Наташа» устроил дебош — вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, па потом стал кидаться стульями и другими предметами (в том числе, ведром со льдом), в результате чего пострадали бармен и клиент бара.

Во время следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Телепнёву запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов, а также утренних и вечерних прогулок. Также ему запрещено пользоваться средствами связи и общаться с фигурантами дела. Последний раз мера пресечения продлевалась до 2 декабря.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Ленинском районном суде Перми.

Напомним, летом 2018 года экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнёва уже приговаривали к двум годам колонии-поселения за драку в одном из пермских баров с Андреем Ширманом (известным также как DJ Smash). В ноябре 2019 года Телепнёв был условно-досрочно освобождён.

СМИ сообщали, что дебош в баре «Наташа» экс-депутат якобы устроил после того, как зазвучала композиция DJ Smash «Moscow Never Sleeps».

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