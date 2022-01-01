Максим Артамонов Фильм «Сердце Пармы» в восьмой раз стал лидером российского кинопроката Сборы кинокартины за уик-энд составили 32 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кинолента Антона Мегердичева «Сердце Пармы», снятая по мотивам одноимённого романа Алексея Иванова, снова лидирует в российском кинопрокате восьмую неделю подряд.

За минувшие выходные она собрала 32 млн руб., а в целом сборы составили 876 млн руб.— за прошедшие выходные), сообщает Kinobusiness.com.

Напомним, за первые два уикенда картина Антона Мегердичева, снятая по мотивам романа Алексея Иванова, заработала 313,1 млн руб. Фильм «Сердце Пармы» также установил рекорд продаж билетов в кинотеатрах Перми.

Съёмки фильма проходили в 2019 и 2020 годах в Пермском крае. На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города.

Ранее сообщалось, что сервис 2ГИС нанёс на карту основные места съёмок фильма.

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