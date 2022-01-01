Максим Артамонов Сервис 2ГИС нанёс на карту основные места съёмок фильма «Сердце пармы» Пользователи могут посмотреть описания, кадры и главные локации киноленты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский



В 2ГИС появились основные места съёмок и ключевые локации фильма «Сердце пармы» (16+). При запросе сервис выдаёт около 30 локаций с описаниями, кадрами из фильма и фотографиями со съемок. В этих описаниях можно узнать об истории создания фильма, а также том, какие природные достопримечательности и местные легенды нашли отражение киноленте.





На карте помечены многие локации фильма — горы Ветлан и Полюд, Каменный город, Шумихинские скалы и Широковская ГЭС — на берегу ее водохранилища были построены декорации городка Урос.









Напомним, фильм «Сердце пармы»за минувший уикенд заработал 131,8 млн руб. и стал лидером российского кинопроката. Он также установил рекорд продаж билетов в кинотеатрах Перми. За первые четыре дня показов фильм посмотрели более 400 тысяч зрителей.





Съёмки фильма проходили в 2019 и 2020 годах в Пермском крае. На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. Съёмки также проходили в Каменном городе, на Усьвинских столбах. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города, где можно найти и другие следы съёмочного процесса: деревянные идолы собраны на горнолыжном курорте около ресторана «Монблан», а корабль установлен возле театра «Доминанта».





Режиссёр фильма — Антон Мегердичев, в главных ролях — Александр Кузнецов (князь Михаил) и Елена Ербакова (Тичерть). Снимались также Евгений Миронов, Фёдор Бондарчук, Сергей Пускепалис и другие актёры.

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