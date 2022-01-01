Фильм «Сердце пармы» за уикенд заработал 131,8 млн рублей Бюджет картины составлял 714,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

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Фильм «Сердце пармы» за уикенд заработал 131,8 млн руб. и стал лидером российского кинопроката. Как отметили в Kinobusiness.com, опубликованная сумма пока является предварительной, тем не менее уже очевидно, что это лучший результат за последние несколько месяцев.

Только в субботу фильм принёс кинотеатрам России и СНГ 44,5 млн руб. и 88,5 млн руб. за первые три дня с учётом показов превью.

Российским кинотеатрам экранизация одноимённого романа Алексея Иванова принесла по итогам уикенда более половины выручки. Такого полного доминирования в кинопрокате не наблюдалось очень давно.

Стартовый результат «Сердца пармы» называют лучшим в российском кинопрокате со времени премьер в середине февраля приключенческого экшена «Анчартед: На картах не значится» и детективной драмы «Смерть на Ниле». Для отечественного кино это будет лучший результат с декабря прошлого года.

Бюджет «Сердца пармы» составил 714,4 млн руб.

«Конечно, при столь солидных затратах хотелось бы более мощного старта, — пишет Kinobusiness.com, — но сейчас времена другие, кинотеатры должны радоваться и такому».

Издание отмечает, что значительная часть потенциальной аудитории в новой реальности вообще утратила интерес к походам в кино. Кроме того, дорогостоящие исторические эпики никогда не добивались положительного баланса по соотношению затрат и сборов.

Ранее сообщалось, что фильм «Сердце пармы» установил рекорд продаж билетов в кинотеатрах Перми.

Напомним, съёмки фильма проходили в 2019 и 2020 годах в Пермском крае. На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города, где можно найти и другие следы съёмочного процесса: деревянные идолы собраны на горнолыжном курорте около ресторана «Монблан», а корабль установлен возле театра «Доминанта».

Режиссёр фильма — Антон Мегердичев, в главных ролях — Александр Кузнецов (князь Михаил) и Елена Ербакова (Тичерть). Снимались также Евгений Миронов, Фёдор Бондарчук, Сергей Пускепалис и другие актёры. Компания-производитель — «Централ партнершип».

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