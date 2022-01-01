Елена Синица В Прикамье объём реструктурированных кредитов превысил 12 миллиардов Мерой решили воспользоваться 13,5 тыс. жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за март-сентябрь 2022 года реструктурировано кредитов на общую сумму 12,6 млрд руб. Этой мерой решили воспользоваться 13,5 тыс. жителей и 1,7 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пермского отделение Уральского ГУ Банка России.

Уточняется, что из этой суммы 5,5 млрд руб. – это реструктурированная задолженность населения, а 7,1 млрд руб. – субъектов МСП.





«С марта текущего года те заемщики, у которых ухудшилось финансовое положение из-за введенных санкций, могли воспользоваться законом о кредитных каникулах и оформить отсрочку по выплатам кредитов и займов», - прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.





Тем, кто не попадал под критерии закона о кредитных каникулах, банки предлагали реструктурировать задолженность по их программам.





Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. В целом же, за кредитными каникулами в финансовые организации могут обратиться контрактники, военнослужащие и мобилизованные для участия в спецоперации. Чтобы оформить каникулы, нужно лично или через родственников подать заявление в банк. Период подачи требования действует до 31 декабря 2023 года.

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