Максим Артамонов В Перми рассказали о кредитных каникулах при мобилизации В случае гибели в спецоперации с клиентов снимаются обязательства перед банком Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Представители ЦБ, Сбера, банка «Открытие» в прямом эфире ответили на самые часто задаваемые вопросы по поводу кредитных обязательств для мобилизованных жителей Пермского края. Трансляция велась ВКонтакте.





По словам экспертов Центробанка, по поводу кредитных каникул в финансовые организации обращаются контрактники, военнослужащие и мобилизованные для участия в спецоперации. Чтобы оформить каникулы, нужно лично или через родственников подать заявление в банк. Период подачи требования действует до 31 декабря 2023 года.





Срок льготного периода рассчитывается как срок мобилизации, заключённого контракта или срок участия в спецоперации, увеличенный на 30 дней. При этом он продлевается на время, которое военнослужащий находится в больницах или госпиталях для лечения от увечий или заболеваний, полученных в ходе спецоперации.





Кредитные каникулы предоставляются по потребительским кредитам, автокредитам и кредитным картам. По ним начисляются проценты в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, установленного на день направления требования. При этом не выше ставки по договору. По ипотечным договорам начисляются проценты в соответствии с договором.





По словам руководителя регионального подразделения банка «Открытие» Валентины Жильцовой, кредитные каникулы не влияют на кредитную историю клиента, а в случае гибели мобилизованного с него снимаются обязательства перед банком.





Жильцова также отметила, что в Прикамье пока не было таких случаев, однако в других регионах были.

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