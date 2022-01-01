Максим Артамонов Путин подписал законы о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса Резервисты также смогут передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Александра Моора

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. Теперь резервисты из числа предпринимателей получат право приостановить платежи по кредитам и займам. Это станет возможным, если они являются единственными учредителями обществ и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.





Ещё одним условием станут сведения об учредителе и руководителе в ЕГРЮЛ, которые не менялись после 21 сентября 2022 года.





Коме того, мобилизованные предприниматели смогут передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации.





Подать требование о кредитных каникулах (льготном периоде) может сам учредитель или человек по доверенности. Кредитные каникулы начинаются со дня обращения, либо с более ранней даты, указанной заёмщиком, но не ранее 21 сентября этого года. Их можно получить по любым кредитам и займам, которые были оформлены на компанию до мобилизации учредителя. После окончания мобилизации срок кредитных каникул продлевается на 90 дней.





Во время льготного периода проценты продолжают начисляться по ставке, которая указана в договоре. После его окончания начисленные, но не уплаченные проценты включаются в сумму основного долга, и таким образом срок кредита или займа продлевается, чтобы периодичность и размер платежей остались прежними.





Новый порядок предоставления кредитных каникул всем участникам спецоперации был установлен законом от 7 октября 2022 года. Российское правительство имеет право ограничить максимальный размер кредита или займа на предпринимательские цели, который подлежит списанию, например, если военнослужащий-индивидуальный предприниматель погиб или получил инвалидность I группы. Также меняется и порядок подтверждения права на кредитные каникулы. Кредитор сможет запросить информацию о мобилизации заёмщика или его участии в СВО в Федеральной налоговой службе, которая будет получать соответствующие данные от Минобороны (эта норма вступит в силу с 23 ноября 2022 года).





Напомним, на этой неделе представители ЦБ, Сбера, банка «Открытие» ответили на самые часто задаваемые вопросы по поводу кредитных обязательств для мобилизованных жителей Пермского края. Например, чтобы оформить кредитные каникулы, физическим лицам нужно лично или через родственников подать заявление в банк. Период подачи требования действует до 31 декабря 2023 года. Срок льготного периода рассчитывается как срок мобилизации, заключённого контракта или срок участия в спецоперации, увеличенный на 30 дней. И он продлевается на время, которое военнослужащий находится в больницах или госпиталях для лечения от увечий или заболеваний, полученных в ходе спецоперации.

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