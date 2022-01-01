Елена Синица Доцент Пермского медуниверситета направил 0,5 млн руб. на снаряжение для участников СВО На эти средства был приобретён оптический прицел с тепловизором Поделиться Твитнуть

Фото: ОНФ Пермского края

Доцент Пермского медицинского университета Вячеслав Шевчук пожертвовал 0,5 млн руб. на снаряжение для бойцов СВО. Об этом сообщает краевой филиал "Народного фронта" в своих социальных сетях.

Уточняется, что Шевчук попросил оказать помощь адресно. На эти средства был куплен и передан оптический прицел с тепловизором сержанту бригады морской пехоты, говорят в организации.





До этого «Народный фронт» также отправил в зону СВО наборы тактических аптечек.

фото: ОНФ Пермского края





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что стали известны имя и фамилия пермяка, который был в числе 35 российских военных, освобождённых из украинского плена.





Также сообщалось, что на сегодняшний день произведены выплаты по всем заявлениям, которые поступали к властям от мобилизованных пермяков и их родственников.

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