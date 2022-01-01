Максим Артамонов В Пермском крае всем семьям мобилизованных выплатили по 15 тыс. рублей Общая сумма составила 56 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день произведены выплаты по всем заявлениям, которые поступали к властям от мобилизованных пермяков и их родственников. Об этом сообщил во время заседания краевого правительства министр социального развития Прикамья Павел Фокин, отвечая на вопрос губернатора.

«По всем заявлениям, которые к нам поступили, выплаты произведены. Есть технические шероховатости с банками, это индивидуально отрабатываем. Для того чтобы выстроить работу системно, мы сегодня направили проект соглашения в адрес военкомата, чтобы у нас появилось соглашение об информационном взаимодействии, чтобы мы могли максимально быстро отрабатывать вопросы по организации выплат», — рассказал Фокин.

По словам чиновника, по 15 тыс. руб. было выплачено всем детям из семей мобилизованных (3730 детей) на общую сумму 56 млн руб.

Кроме того, более 1 тыс. семей сейчас находятся на постоянном социальном сопровождении.

В конце октября Павел Фокин сообщал, что в регионе более 2,5 тыс. детей. Обращения с просьбой помощи поступили от 1754 семей.

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