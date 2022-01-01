Максим Артамонов В Перми началась подготовка к возведению ледового городка на эспланаде В этом году он будет посвящён 300-летию города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на эспланаде завершился монтаж городской ёлки и началась подготовка к возведению ледового городка, который даст старт юбилейным мероприятиями по случаю 300-летия Перми. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На сегодняшний день на 30-метровом дереве полностью смонтирована искусственная хвоя, её распушили. После этого начнётся следующий этап — оформление, гирлянда и яркий светодиодный купол. Огни зажгут уже в декабре. В этом году на ели появятся новые украшения.

В этом году традиционный комплекс ледовых скульптур положит начало юбилейным мероприятиям. Объекты ледового городка будут посвящены Екатерине Великой, первому пермскому губернатору Василию Татищеву и другим важным историческим вехам истории Перми.

Ледовые локации, разработанные по единым стандартам в одной тематике и также посвящённые 300-летию Перми, появятся во всех районах города.

Напомним, ранее краевые власти заявили, что не станут отменять новогодние ёлки в Прикамье. Губернатор объяснил, что «мы ёлки делаем не для себя, а для детей». Открытый после ремонта 66-й квартал эспланады станет площадкой для Кубка снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж».

В то же время городские власти решили отказаться от традиционного новогоднего фейерверка, ежедневных выступлений артистов и корпоративов в администрации. Глава Перми тогда отметил, что «сейчас не время для торжеств».





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