Елена Синица Уполномоченным по правам человека в Пермском крае назначили Игоря Сапко Решение принято на пленарном заседании краевого парламента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 24 ноября, состоялось пленарное заседание краевого парламента. На нём депутаты приняли решение назначить уполномоченным по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко.

«Деятельность Уполномоченного мне по-своему близка. В период работы на муниципальном уровне, в Госдуме я ежедневно общался с множеством людей, отвечал на обращения граждан, помогал в решении насущных проблем», — сказал Сапко.





Перед своим назначением он также добавил, что важно заниматься обеспечением прав и свобод отдельных категорий людей. В их числе он назвал военнослужащих, многодетных, людей с ОВЗ, бездомных, заключённых, мобилизованных и страдающих от домашнего насилия.





Также в рамках заседания было вручено благодарственное письмо Павлу Микову, который занимал эту должность ранее.





Напомним, 22 сентября краевой парламент поддержал кандидатуру Игоря Сапко на пост регионального уполномоченного по правам человека. Предложение назначить Сапко внёс губернатор Дмитрий Махонин.





После этого действующий омбудсмен Павел Миков раскритиковал Игоря Сапко — его «несколько смутили» высказывания в соцсетях бывшего депутата Госдумы о защите «прав русского человека».





Позднее появилась информация, что Павел Миков возглавит колледж «Оникс». Павел Миков также дал интервью «Новому компаньону», в котором рассказал об итогах работы за пять лет, о наиболее резонансных делах в его практике и о том, что он оставит своему преемнику.

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