Максим Артамонов В Пермском крае установили мемориальную доску погибшему участнику спецоперации на Украине Руслан Плясунов погиб в 21 год Поделиться Твитнуть

Фото: Березниики официальные

В школе № 24 в Березниках появилась мемориальная доска в память местного жителя Руслана Плясунова, который был выпусником этого образовательного учреждения и погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальной странице местной администрации в социальных сетях.

«В школе № 24 появилась мемориальная доска, посвящённая выпускнику школы Руслану Плясунову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины», — сообщается в соцсетях.

Чиновники уточняют, что мемориальную доску помог установить депутат Заксобрания Пермского края единоросс Андрей Силаев.

Напомним, Роман Плясунов погиб в конце августа. Он был выпускником Березниковского строительного техникума. Молодому человеку был 21 год, он служил гвардии матросом 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот).

Кроме того, в конце октября местная администрация также сообщила о гибели ещё одного жителя Березников — Юрия Сикунко. Он служил стрелком-сапёром десантно-штурмового батальона воинской части № 74268. При каких обстоятельствам он погиб и сколько ему было лет, чиновники не уточнили. Также неизвестно, есть ли у него семья.

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