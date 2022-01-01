Максим Артамонов
В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Березников
Он был стрелком-сапёром
Во время спецоперации РФ на Украине погиб стрелок-сапёр из Березников Юрий Сикунко. Об этом на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная администрация.
Юрий Сикунко служил стрелком-сапёром десантно-штурмового батальона воинской части №74268. При каких обстоятельствам он погиб и сколько ему было лет, чиновники не уточнили. Также не известно, была ли у него семья.
Прощание Юрием состоится 2 ноября.
Напомним, это не первый житель Березников, погибший в ходе СВО. В конце августа в зоне боевых действий на Украине был убит выпускник Березниковского строительного техникума Руслан Плясунов. Молодому человеку был всего 21 год, он служил гвардии матросом 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (Тихоокенский флот).
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