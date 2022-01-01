Максим Артамонов В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Березников Он был стрелком-сапёром Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Березниковского городского округа

Во время спецоперации РФ на Украине погиб стрелок-сапёр из Березников Юрий Сикунко. Об этом на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная администрация.

Юрий Сикунко служил стрелком-сапёром десантно-штурмового батальона воинской части №74268. При каких обстоятельствам он погиб и сколько ему было лет, чиновники не уточнили. Также не известно, была ли у него семья.

Прощание Юрием состоится 2 ноября.

Напомним, это не первый житель Березников, погибший в ходе СВО. В конце августа в зоне боевых действий на Украине был убит выпускник Березниковского строительного техникума Руслан Плясунов. Молодому человеку был всего 21 год, он служил гвардии матросом 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (Тихоокенский флот).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.