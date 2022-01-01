На Украине погиб матрос Тихоокеанского флота из Березников Руслану Плясунову был 21 год Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине 29 августа в бою погиб житель Пермского края, выпускник Березниковского строительного техникума прошлого года Руслан Плясунов. Об этом сообщили в учебном заведении. Руслану был 21 год, он служил гвардии матросом 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (Тихоокенский флот). Плясунов посмертно представлен к ордену Мужества.

«Добродушный, жизнерадостный молодой человек, имеющий своё мнение и свои взгляды на жизнь, старался быть внимательным к людям, особенно к друзьям. Многие отмечают Руслана как сильного, смелого, честного и очень ответственного человека», — говорится в сообщении.

Прощание с Русланом Плясуновым началось в 10:00 9 сентября в Культурно-деловом центре (Березники, ул. Льва Толстого, 50).

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