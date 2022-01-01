Максим Артамонов В Минздраве Удмуртии назвали причину увольнения бывшего главврача краевой больницы в Березниках Конева В ведомстве считают, что это произошло из-за низкой эффективности руководителя Поделиться Твитнуть

Роман Конев. Фото: с сайта медучреждения

В Минздраве Удмуртии рассказали о причинах, по которым главврач ижевской ГКБ №9 Роман Конев покинул свой пост. Об этом сообщает местное издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского минздрава.

В ведомстве утверждают,что в 2022 году в больнице не были выполнены показатели по проведению диспансеризации и профосмоторов. В медучреждении также не была организована работа по направлению пациентов, которым нужна высокотехнологичная помощь, в Федеральные центры.

«Помимо этого главный врач, несмотря на поддержку республики, не смог погасить кредиторскую задолженность больницы. Также Коневу не удалось выстроить работу с коллективом, что вылилось в нехватку специалистов, постоянную текучку кадров, что не отвечает общей тенденции кадрового роста в Удмуртии», — сообщили в республиканском минздраве.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший главный врач краевой больницы в Березниках Роман Конев покинул пост городской клинической больницы № 9 в Ижевске. Республиканский минздрав решил досрочно прекратить с ним трудовой договор, который истекал 25 декабря этого года. Сам Конев сказал, что для него это решение ведомства «было неожиданным». Договор был расторгнут по соглашению сторон.

В связи с увольнением Романа Конева коллектив ижевской ГКБ № 9 направил главе Удмуртской Республики Александру Бречалову обращение, попросив вмешаться в ситуацию и вернуть главврача.

Напомним, Конев был назначен исполняющим обязанности главного врача городской клинической больницы № 9 Ижевска в апреле 2021 года. В декабре того же года его утвердили в этой должности. В апреле этого года он даже возглавил совет главных врачей при минздраве республики.

До переезда в Ижевск Конев возглавлял краевую больницу им. Вагнера в Березниках. Но в феврале прошлого года он написал заявление об увольнении из больницы в Березниках. Причиной отставки главврача могла стать проверка, которая велась в медицинском учреждении.

За день до увольнения Романа Конева из Березников мы опубликовали его интервью.

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