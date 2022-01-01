Максим Артамонов Бывшего главврача краевой больницы в Березниках Конева уволили с поста руководителя Ижевской ГКБ Коллектив медучреждения обратился к главе Удмуртии с просьбой вернуть его Поделиться Твитнуть

Роман Конев

Константин Долгановский

Бывший главный врач краевой больницы в Березниках Роман Конев покинул пост городской клинической больницы № 9 в Ижевске. Республиканский минздрав решил досрочно прекратить с ним трудовой договор, который истекал 25 декабря этого года. Об этом сообщает «Коммерсанъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник в медицинских кругах.

Сам Конев подтвердил изданию, что покинул должность. Он добавил, что это решение ведомства для него «было неожиданным». Договор был расторгнут по соглашению сторон. Конев добавил, что в Удмуртии прошло увольнение ряда главврачей крупнейших клиник.

В связи с увольнением Романа Конева коллектив ижевской ГКБ № 9 направил главе Удмуртской Республики Александру Бречалову обращение, попросив вмешаться в ситуацию и вернуть главврача. В обращении говорится, что под руководством Конева больница получила новое оборудование разного профиля, пополнялась новыми кадрами и смогло ликвидировать просроченную кредиторскую задолженность.

Напомним, Конев был назначен исполняющим обязанности главного врача городской клинической больницы № 9 Ижевска в апреле 2021 года. В декабре того же года его утвердили в этой должности. В апреле этого года он даже возглавил совет главных врачей при минздраве республики.

До переезда в Ижевск Конев возглавлял краевую больницу им. Вагнера в Березниках. Но в феврале прошлого года он написал заявление об увольнении из больницы в Березниках. Причиной отставки главврача могла стать проверка, которая велась в медицинском учреждении.

За день до увольнения Романа Конева из Березников мы опубликовали его интервью.





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