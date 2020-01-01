Роман Конев: «Больница работает и будет работать нормально» Главный врач краевой больницы им. Е. А. Вагнера в Березниках рассказал «Новому компаньону» о достижениях и проблемах Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Конев окончил ПГМУ по специальности «лечебное дело» и интернатуру по хирургии. Краевую больницу им. Е. А. Вагнера в Березниках возглавил в октябре 2019 года, сменив на этом посту Михаила Суханова. А до этого руководил Добрянской центральной районной больницей. Ранее работал коло-проктологом, врачом-хирургом, заведующим и хирургом в клинических МСЧ №1 и МСЧ №7 в Перми. Пост главного врача в Березниках он занял уже после объединения нескольких учреждений: «под крыло» Вагнеровской больницы перешли восемь учреждений — это стационары и поликлиники в Березниках, Александровске, Яйве, Усолье и Всеволодо-Вильве. Сразу после назначения на пост главного врача в Березниках перед Коневым было поставлено несколько крупных задач, в том числе в начале прошлого года, через полтора месяца после его вступления в должность, фактически одновременно начался аудит и отладка механизмов работы большой клиники. А в марте случилась пандемия коронавирусной инфекции…

— Роман Андреевич, больница им. Е. А. Вагнера — одно из крупнейших медицинских учреждений в Пермском крае: 53 отделения, почти 1 тыс. коек и коллектив в 2,5 тыс. человек. Насколько сложно отлаживать этот механизм?

— Руководить любым коллективом, даже состоящим из 10 человек, непросто, особенно в российском здравоохранении, — большая ответственность. Отрасль с начала 2000-х постоянно находится в зоне турбулентности — реформы, их отмены, снова реформы. Но сейчас речь не о том.

В больницу им. Е. А. Вагнера одномоментно вошли восемь учреждений. Все — разные. Это и поликлиники, и инфекционные и хирургические стационары, и онкология. Не было единого стандарта оказания медицинских услуг, или, проще говоря, одинаково доступной, качественной и современной помощи и в Вильве, и в Березниках. Не было нормальной электронной записи. Врачи часто даже в стационар планово записывали пациентов «на бумажке». Не было учёта, не было и прозрачности. Кроме того, практически во всех больницах имелся явный перекос по числу узких специалистов — например, явно избыточное число неврологов, но ни одного онколога. Мне важно было организовать работу так, чтобы люди, проживающие хоть в Яйве, хоть в Усолье, могли своевременно записаться к любому специалисту, чтобы расписание работы врачей, лабораторий было в открытом доступе и в реальном времени.

Кроме того: девять учреждений, девять главных врачей, 30 заместителей, восемь бухгалтерий на практически сотню специалистов. Это огромный неповоротливый управленческий аппарат, где каждый — и это нормально — хочет сохранить работу. И как только мы начали процессы реорганизации управления, тут же в соцсетях, в СМИ начали появляться жалобы. Хотя в целом рабочая ситуация была достаточно стабильная. Пациенты получали лечение в стационарах, консультировались в поликлиниках, и даже выросло число «свободных записей» в системе «К врачу».

— Это уволенные руководители нагнетали ситуацию?

— Не совсем так. Посудите сами, из восьми главврачей присоединённых больниц и поликлиник пятеро сейчас успешно работают заместителями главного врача, фактически они — костяк нашей команды. Большинство из бывших заместителей также работают в коллективе. Мы видим не больше десятка не согласных с новой политикой. И это из 2,5 тыс. человек коллектива больницы! Думаю, это болезни роста.

Когда я пришёл, казалось, что все — союзники, всё просто. У меня был качественный пример объединения учреждений в Кировском районе города Перми: те же проблемы у пациентов с низкой доступностью консультаций узких специалистов удалось решить при создании краевой больницы им. Гринберга. Теперь люди могут получить в любом из отделений весь спектр услуг. Я равнялся на лучших, и сейчас перенимаю опыт передовых больниц в регионе. Это важно — вовремя увидеть и понять, что реально работает, а на чём коллеги набивают шишки.

Например, общая значимая проблема — зарплаты медиков. Меня, да и, будем честны, почти всех коллег-главврачей, публично обвиняют в их низком уровне. Но это не так. Во-первых, фонд оплаты труда после реорганизации управленческого аппарата увеличился. Во-вторых, в 2020 году, даже без учёта «ковидных» доплат, в сравнении с 2019 годом зарплаты врачебного и среднего медперсонала выросли. И на сегодня они выше положенного по «майским указам»: целевой показатель по средней заработной плате у врачей составляет 70 720 руб., в нашем учреждении — 90 644 руб. Целевой показатель по среднему медперсоналу составляет 31 965 руб., у нас — 38 471 руб.

— В чём ещё вас обвиняют?

— Работать не даю. И честно — не даю. Я не позволяю использовать рабочее время в стационаре для частного приёма. Не открою тайны, что многие врачи подрабатывают в частных клиниках, а иногда даже являются их учредителями. И у нас были факты, когда наши сотрудники принимали пациентов «частника» в рабочее время. Сейчас это делать неудобно — запись вся в открытом доступе, в «Промеде». Вставить туда своего «платного» сложнее — отсюда тоже конфликты.

Да, даже без частных клиник: терапевт получает три ставки — да, а в поликлиниках в Александровске не хватает специалистов. Проводим аудит. Выяснятся, что врач за месяц работы принял то число пациентов, которому необходимо обеспечить консультации на одну врачебную ставку. Кому хорошо от этого? Пациенту? Нет, пациент не может записаться и читает в соцсетях и СМИ, мол, это Конев — злодей, урезает зарплату врачам. Подчеркну: тем, кто получал три зарплаты, а работал на одну.

Ещё пример: проктолог работает на 1,5 ставки в стационаре и поликлинике, молодец. В ситуации нехватки медиков я только за. Но я против, чтобы амбулаторный приём он вёл во время своей смены в отделении больницы, там ведь его тоже ждут пациенты. И таких примеров много.

— Давайте уже от «плохо» перейдём к «хорошо». Что удалось сделать?

— Удалось отладить систему контроля качества за услугами и закупками. Теперь сложно привезти в больницу малосъедобную кашу на завтрак или просроченные расходные материалы.

Удалось быстро создать инфекционные «ковидные» отделения. Удалось приобрести — спасибо Минздраву — достаточное число аппаратов ИВЛ. Кстати, в лечении ковида мы реально большие молодцы. Очень хочу похвалить команду наших врачей и медсестёр. Ведь Березники — на втором месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пермском крае, и нагрузка у нас за всю пандемию была колоссальная. Но мы оперативно перестроили процессы, врачи и медсёстры прошли обучение. Мы первыми начали делать плазмаферез для тяжёлых пациентов с коронавирусом. Первые и единственные на сегодня в Пермском крае! Наши пациенты получили отличный результат с хорошей динамикой выздоровления, некоторые за неделю уже были выписаны домой. Призываю коллег из других больниц приехать к нам перенимать опыт.

— В Александровском районе что удалось сделать?

— У нас организована выездная работа специалистов в поликлиники Александровского филиала для приёма узких специалистов, которых нет в больницах на местах. Для больных в стационарах организованы телемедицинские консультации. Для пациентов открыта запись ко всем узким специалистам, а это важно, потому что в больнице в Александровске до объединения катастрофически не хватало неврологов, кардиологов, онкологов. А ведь три основные причины смертности — инсульт, инфаркт и рак. И если их вовремя отследить, то пациент может под наблюдением врача комфортно жить достаточно долгое время.

По всем стационарам, не только для Александровского филиала, удалось увеличить оборот коек. Это когда время пребывания одного пациента в стационаре сокращается за счёт эффективного лечения. Например, раньше эндоскоп простаивал, делали больше полостных операций. Сейчас на потоке оперируем малоинвазивным методом, а это — меньшая травматизация пациента и быстрое выздоровление.

Мы учим врачей, тех же хирургов, обучили несколько эндоскопистов. Раньше больше работали по старинке, «звёзды» по непонятной причине (или наоборот, как раз очень понятной) не были готовы выращивать учеников, то есть своих будущих конкурентов. Теперь в больнице всё больше внедряются инновационные методы. Современная медицина — это работа команды, а не чеховская клиника одного врача.

— В интернете можно найти такие данные: за 2020 год из вашей больницы уволились 25 врачей, из них восемь заведующих. Чтобы понять, много это или мало, уточните, пожалуйста, сколько это в процентах к общей численности сотрудников? И что было причиной увольнения — возраст, нагрузка или, как говорят некоторые, конфликт с главным врачом?

— Судите сами: у нас 2,5 тыс. сотрудников, 25 врачей — это 1% от общего количества персонала. Много это или мало от общей численности?

А причины увольнений совершенно разные: смена места жительства, выход на пенсию, увольнение по медицинским показаниям, увольнение по приговору суда в связи с дисквалификацией… Замена уволившимся докторам найдена.

Действительно, зарплаты врачей у нас в учреждении приличные. Выше, чем в среднем по региону. Согласен, что сложно искать персонал с очень узкой специализацией. Но это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Мы привлекаем новые медицинские кадры, люди получают хорошее лечение. Больница работает и будет работать нормально.

Владимир Илюшкин, бывший руководитель межтерриториального центра по профилю «онкология» краевой больницы им. Е. А. Вагнера в г. Березники:

— Уволился я по личным обстоятельствам, никак не связанным с работой в краевой больнице имени Вагнера. Здесь замечательный коллектив, замечательная работа! Лучшее на сегодняшний день в плане перспектив учреждение в Пермском крае. Могу сказать это категорично и авторитетно, поскольку имел опыт работы и в других ведущих клиниках Пермского края.

Нынешний общественный интерес к больнице в Березниках, на самом деле, обоснован. Она уникальна по своей структуре: в одной больнице сосредоточено как минимум шесть учреждений. Стоит учесть и многопрофильность учреждения, это достаточно эксклюзивно на сегодняшний день.

У меня лично от работы в этой больнице только положительные впечатления. Ажиотаж, который возник вокруг неё, мне непонятен. Имеющаяся критика в адрес больницы и её нынешнего руководства не обоснована. Конечно, есть рабочие моменты, которые присутствуют в любом учреждении. И зачастую они никак не связаны непосредственно с принятием руководством административных решений.

Вообще, считаю, что если не критикуют, то это плохо: значит, работа незаметна. Когда же есть большой поток критики, значит, что-то действительно делается.

Людмила Симонова, врач-рентгенолог краевой больницы им. Е. А. Вагнера в г. Березники:

— Меня лично в работе больницы всё устраивает. Разве что врачей не хватает, но это общая проблема. По сравнению со многими больницами Пермского края у нас дела обстоят гораздо лучше — и в плане оснащения, и в плане персонала.

Что касается работы Романа Конева — у меня особых проблем не возникает. По моему «первому свисту» он все проблемы решает. Если мне нужна помощь, главврач мне её оказывает. Дело в том, что имеет место обилие приказов вышестоящих структур. Администрация больницы вынуждена их воплощать в жизнь. Возможно, публике не всегда понятно это объясняется, а может, сказывается недостаточная осведомлённость. У меня претензий к Роману Андреевичу нет, мы пережили вместе очень тяжёлое, ковидное время. Стиснув зубы, мы всё разрешили.

Вообще, на любые организационные вопросы в березниковском медицинском сообществе принято очень остро реагировать. Плюс к этому главврач — молодой, соответственно, на него острее реагируют. Я считаю, что производственные проблемы нужно решать в своём кругу. А когда это всё выходит в СМИ, когда сторонние люди начинают травить коллегу — мне это неприятно.

Михаил Ильиных, врач-уролог, заведующий отделением краевой больницы им. Е. А. Вагнера в г. Березники:

— Впечатления от нынешней работы у меня — положительные. Коллектив в больнице сложился давно, достаточно сплочённый. Говоря о качестве работы в учреждении, отмечу: конечно, всегда есть какие-то проблемы, могут быть мелкие, могут быть крупные. Они связаны в основном с организацией, может быть, с наличием персонала того или иного. Безусловно, кадровый вопрос. Если какие-то претензии в адрес главврача существуют, то, наверное, какое-то обоснование есть у них. Но я вижу, что человек очень старается. К тому же коронавирус наслоился. С учётом того, что сегодня очень много подразделений у больницы, сложно управлять такой огромной структурой.

Людмила Охезина, заведующая терапевтическим отделением краевой больницы им. Е. А. Вагнера в г. Березники:

— В связи с пандемией меня из поликлиники перевели работать в стационар. Моё личное мнение на данный момент: я не хочу в поликлинику больше возвращаться. Работа в стационаре мне нравится куда больше. Здесь интереснее как врачу развиваться. В эмоциональном плане тоже — ты наблюдаешь за пациентами, внедряешь какие-то свои новшества. Коллектив очень сплочённый.

Работы, конечно, много, но лично я никогда не теряла энтузиазма, всегда на позитиве. Я получаю от работы удовольствие. Если оценивать по пятибалльной шкале — я бы поставила «пять». У меня только положительные впечатления от работы, от коллектива, даже от руководства. Какой бы руководитель ни был, он никому сразу мил не будет, никому сразу не угодишь. У нас организация огромная. А в соцсетях и вовсе редко встретишь положительное мнение: люди почему-то настроены только отрицательное говорить. Я не могу сказать про руководство ничего плохого: меня слышат, меня понимают, со мной сопереживают вместе. При мне уже было пять главврачей, про каждого говорили что-то не так.

Владимир Санников, заведующий отделением онкологии краевой больницы им. Е. А. Вагнера в г. Березники:

— Конкретно меня на данный момент работа в больнице устраивает. Какие-то есть проблемы, так у нас вся жизнь — это решение каких-либо проблем. Они всегда были, есть и будут. В работе действующего главврача есть как минусы, так и плюсы. Чего больше — трудно сказать. Я в его должности не был, у него свои проблемы, у нас в работе — свои. Больница очень большая, многопрофильная, и у неё один руководитель, а раньше это было много разных учреждений. Мы каждый сидим на своём месте, знаем разве что свои проблемы. Со своего места сложно судить.

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