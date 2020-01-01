Бывший главврач краевой больницы им. Вагнера трудоустроился в Удмуртии Роман Конев возглавил ижевскую больницу №9 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Конев

Константин Долгановский

Роман Конев назначен исполняющим обязанности главного врача городской клинической больницы №9 Ижевска, сообщает «Коммерсант-Удмуртия».

Ранее Роман Конев в течение трёх лет возглавлял краевую больницу имени Вагнера в г. Березники Пермского края. 26 февраля 2021 года написал заявление об увольнении. Как сообщал «Новый компаньон», причиной отставки главврача могла стать проверка, которая велась в медицинском учреждении.

Напомним, в конце декабря в Березниках и Александровске с рабочим визитом побывала глава краевого минздрава Анастасия Крутень. Причиной визита стал внутренний конфликт в краевой больнице им. Вагнера, где началось увольнение медперсонала.

За день до увольнения Романа Конева на нашем сайте было опубликовано его интервью.

Новым главврачом краевой больницы им. Вагнера 25 марта назначен Руслан Кулаков.

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