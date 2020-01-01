Роман Конев уволился с должности главврача Березниковской больницы им. Вагнера Он написал заявление по собственному желанию Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Конев. Фото: с сайта медучреждения

Как стало известно «Новому компаньону», главврач краевой больницы им. Вагнера в Березниках Роман Конев 26 февраля написал заявление об увольнении. Эту информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Исполняющим обязанности главного врача краевой больницы им. Вагнера со 2 марта назначен заместитель главврача по хирургии Руслан Кулаков, сообщили в минздраве.

По данным источника «Нового компаньона», причиной отставки главврача могла стать проверка, которая велась в медицинском учреждении.

Напомним, в конце декабря в Березниках и Александровске с рабочим визитом побывала глава краевого минздрава Анастасия Крутень. Причиной визита стал внутренний конфликт в краевой больнице им. Вагнера, где началось увольнение медперсонала.

«Я ещё две недели назад планировала выезд в Березники, чтобы лично разобраться, почему в больнице имени Вагнера увольняются сотрудники, почему «бурлит» город. Думаю, что разобралась. Главврач Роман Андреевич Конев — руководитель молодой, но имеет определённый административный опыт: возглавлял добрянскую больницу. Бывает, когда человеку оказывают доверие и поручают более высокий пост, он старается до него «дотянуться» и делает всё от него зависящее, чтобы это доверие оправдать. В данном случае этого не произошло»,— написала в Instagram по итогам поездки в Березники Анастасия Крутень.

Отметим, что буквально за день до увольнения на нашем сайте было опубликовано интервью с Романом Коневым.

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