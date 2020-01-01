Руслан Кулаков назначен главврачом краевой больницы им. Вагнера Со 2 марта он исполнял обязанности руководителя лечебного учреждения Поделиться Поделиться Твитнуть

Руслан Кулаков

Новым главврачом краевой больницы им. Вагнера назначен Руслан Кулаков. 25 марта он официально назначен на этот пост министерством здравоохранения Пермского края. Со 2 марта этого года Кулаков исполнял обязанности главного врача, а до этого, с 2016 года, был заместителем руководителя лечебного учреждения по хирургической помощи.

До Руслана Кулакова больницей в течение трёх лет руководил хирург Роман Конев. 26 февраля он написал заявление об увольнении. Как сообщал «Новый компаньон», причиной отставки главврача могла стать проверка, которая велась в медицинском учреждении.





Напомним, в конце декабря в Березниках и Александровске с рабочим визитом побывала глава краевого минздрава Анастасия Крутень. Причиной визита стал внутренний конфликт в краевой больнице им. Вагнера, где началось увольнение медперсонала.





Краткая справка.





С 1987 по 2012 год Руслан Жанович Кулаков работал врачом-хирургом, был заведующим отделением неотложной хирургической помощи, заместителем главного врача по хирургии МБУЗ «Городская больница №1 им. Вагнера Е. А.».





С 2012 по 2014 год возглавлял управления здравоохранения администрации города Березники Пермского края.





С 2014-го по 2016-й занимал пост начальника Верхнекамского территориального управления по организации медицинской помощи населению в министерстве здравоохранения Пермского края.





ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» — крупнейшее многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение региона. По информации, размещённой на сайте, в больнице работают 2558 сотрудников, лечебное учреждение обслуживает 30 тыс. человек в год.

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