Экс-главврач березниковской больницы им. Вагнера прокомментировал своё увольнение Он сообщил, что «сам удивился» увольнению Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Конев. Фото: с сайта медучреждения

Уже бывший главный врач краевой больницы им. Е. А. Вагнера (город Березники) прокомментировал своё увольнение с помощью поста в своём instagram-аккаунте:

Роман Конев, экс-главврач краевой больницы им. Е. А. Вагнера:

— Понимаю, как вы все удивились, узнав о моём увольнении с должности главного врача краевой больницы им. Е. А. Вагнера в Березниках. Я и сам, честно говоря, удивился. Но решение уже принято, и я не вижу смысла обсуждать его, и уж тем более я не намерен его оспаривать. Я не думал, что придётся делать это в таких обстоятельствах, но всё же — искренне благодарю всех, с кем мне довелось поработать в Березниках. Это, прежде всего, коллеги: врачи, медсёстры, сотрудники всей нашей огромной — крупнейшей в Пермском крае — больницы им. Е. А. Вагнера. Это те, ради кого всё это было затеяно: жители Березников, Усолья, Александровска, Всеволодо-Вильвы, Яйвы… Это предприятия и организации, чья помощь больнице неоценима. Вместе с вами мы достойно прожили тяжелейший для всех 2020 год. Мы развивались, осваивали новейшие медицинские технологии. А главное — мы лечили людей. Мы были единственной больницей в крае, где койки для лечения пациентов с ковид были развёрнуты дополнительно и помощь на них оказывалась силами имеющегося персонала. Впереди — много ещё не сделанной работы. Я желаю новому главному врачу сил, терпения и успехов. И пусть моя история будет ему уроком. Хочу сказать «спасибо» всем, кто поддерживал меня и помогал больнице. А за меня не переживайте. Всё будет хорошо!

Напомним, в краевом минздраве сообщали, что Роман Конев «написал заявление об увольнении» 26 февраля. Исполняющим обязанности главврача со 2 марта назначен заместитель по хирургии Руслан Кулаков.

По данным источника «Нового компаньона», причиной отставки главврача могла стать проверка, которая велась в медицинском учреждении.

Отметим, что буквально за день до увольнения на нашем сайте было опубликовано интервью с Романом Коневым.

Напомним, в конце декабря в Березниках и Александровске с рабочим визитом побывала глава краевого минздрава Анастасия Крутень. Причиной визита стал внутренний конфликт в краевой больнице им. Вагнера, где началось увольнение медперсонала.

«Я ещё две недели назад планировала выезд в Березники, чтобы лично разобраться, почему в больнице имени Вагнера увольняются сотрудники, почему «бурлит» город. Думаю, что разобралась. Главврач Роман Андреевич Конев — руководитель молодой, но имеет определённый административный опыт: возглавлял добрянскую больницу. Бывает, когда человеку оказывают доверие и поручают более высокий пост, он старается до него «дотянуться» и делает всё от него зависящее, чтобы это доверие оправдать. В данном случае этого не произошло»,— написала в Instagram по итогам поездки в Березники Анастасия Крутень.

Скрин поста Романа Конева в личном instagram-аккаунте

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.