Загрузка рейса из Перми в Хургаду составила 99% Прямое авиасообщение с египетским курортом возобновлено 14 ноября Поделиться Твитнуть

Первым после перерыва авиарейсом из Перми в египетскую Хургаду 14 ноября улетели 187 пассажиров при возможной максимальной загрузке 189 человек, об этом «Новому компаньону» сообщил представитель авиакомпании Nordwind Airlines.

Рейс выполнялся на самолёте «Боинг — 737». Следующий вылет назначен на 24 ноября.

Напомним, туроператор Pegas Touristik в конце октября открыл продажу пакетных туров из Перми на курорты Египта. Первый рейс в Шарм-эш-Шейх также авиакомпанией Nordwind Airlines запланирован на 29 ноября.

Напомним, весной и летом 2022 года авиаперелёты из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх осуществляли авиакомпании «Азур эйр» и Nordwind.

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