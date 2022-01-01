В расписании пермского аэропорта вновь появились рейсы на курорты Египта Первые вылеты назначены на начало апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Расписание пермского аэропорта пополнилось рейсами на курорты Египта: в Хургаду (вылет назначен на 2 апреля) и Шарм-эш-Шейх (4 апреля). Об этом сообщает «Рифей».

Перелёт в Хургаду на Boeing 757 будет выполнять авиакомпания «Азур Эйр», а в Шарм-эш-Шейх на самолете Airbus A321 — авиакомпания Nordwind.

Рейсы из Большого Савино в Египет исчезли из расписания аэропорта в начале марта.

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