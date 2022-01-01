В расписании пермского аэропорта появился рейс в Шарм-эш-Шейх Вылет на египетский курорт назначен на 28 ноября Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Большое Савино появился рейс на египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Его 28 ноября на самолёте Boeing 737 выполнит авиакомпания Nordwind. Следующих рейсов в расписании пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что туроператор Pegas Touristik Пермь открыл продажу пакетных туров из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Первый прямой тур в Хургаду планируется 14 ноября.

Стоимость путёвки — от 61 до 89 тыс. руб.

Весной и летом 2022 года авиаперелёты из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх осуществляли авиакомпании «Азур эйр» и Nordwind.

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