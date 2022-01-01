Подозреваемого в жестоком убийстве супругов и ребёнка ранее судили за изнасилование несовершеннолетней Он также был судим за избиение отца и грабёж Поделиться Твитнуть

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Подозреваемый в жестоком убийстве семьи из города Оса Пермского края ранее был осуждён за изнасилование несовершеннолетней, его также судили за избиение собственного отца и грабеж. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Напомним, по данным следствия, днём 10 ноября 25-летний житель Осы расправился в своей квартире с 30-летним знакомым, затем пошёл к нему домой и убил его жену и четырёхлетнего сына. На жертвах обнаружены многочисленные ножевые ранения. После этого подозреваемый покончил с собой. Мотивы убийств пока неизвестны.

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по факту преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, малолетнего).

Их расследование взято на контроль центральным аппаратом СКР.

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