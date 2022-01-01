В Пермском крае по факту жестокого убийства семьи с маленьким ребёнком возбуждено уголовное дело В Следственном комитете прокомментировали преступление в Осе Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по факту обнаружения тел мужчины, его супруги и малолетнего ребёнка возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, малолетнего). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, днём 10 ноября в городе Оса Пермского края в квартире жилого дома по ул. Советская, было обнаружено тело 30-летнего мужчины. На придомовой территории нашли тело 25-летнего хозяина этой квартиры, который, как считает следствие, покончил с собой.

В этот же день в ходе обыска в квартире по ул. Разина, где проживал 30-летний убитый, оперативники нашли тела супруги погибшего и их четырёхлетнего сына.

В СУ СКР отметили, что располагают доказательствами, что ко всем этим убийствам причастен покончивший с собой житель Осы. О мотивах преступления не сообщается.

Следователи уже провели осмотры мест происшествий, допросили соседей и родственников погибших, назначили комплекс судебных экспертиз.

Уголовное дело взято на контроль руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.