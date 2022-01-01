В Прикамье жестоко убита семья с маленьким ребёнком Предполагаемый убийца покончил с собой Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В городе Оса Пермского края расследуется жестокое убийство супружеской четы и их четырёхлетнего сына. Преступление произошло 10 ноября. Об этом сообщает «Комсомольская Правда-Пермь» со ссылкой на родственников погибших.

Местом преступления стала квартира убитых. Все скончались от множественных ножевых ранений.

По данным издания, предполагаемый убийца (знакомый главы семьи) покончил с собой. Что могло стать мотивом преступления, не сообщается. В Следственном комитете пока не комментируют информацию о тройном убийстве.

По одной из версий, произошёл конфликт между хозяином и его знакомым.

Известно, что убитый работал в системе ЖКХ, его супруга была самозанятой, а ребёнок ходил в детский сад.





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