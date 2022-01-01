Сегодня в Пермском крае состоятся похороны убитых супругов и их четырёхлетнего сына Все трое будут погребены на кладбище села Крылово Поделиться Твитнуть

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В воскресенье, 13 ноября, пройдут похороны семьи Воробьёвых: супругов и их четырёхлетнего сына. Прощание пройдет в городе Оса Пермского края в храме Казанской иконы Божьей Матери. Начало в 12:00. Все трое будут погребены на кладбище села Крылово.

Напомним, по данным следствия, днём 10 ноября в Осе в квартире жилого дома по ул. Советской было обнаружено тело 30-летнего мужчины. На придомовой территории нашли тело 25-летнего хозяина этой квартиры, который, как считает следствие, покончил с собой.

В этот же день в ходе обыска в квартире по ул. Разина, где проживал 30-летний убитый, оперативники нашли тела супруги погибшего и их четырёхлетнего сына.

В СУ СКР по Пермскому краю заявили, что располагают доказательствами, что ко всем этим убийствам причастен покончивший с собой житель Осы. О мотивах преступления не сообщается.

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по факту обнаружения тел мужчины, его супруги и малолетнего ребёнка возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, малолетнего).

Уголовные дела взяты на контроль центральным аппаратом СКР.

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