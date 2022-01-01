«Пермблагоустройство» не нашло проектировщика для реконструкции участка Компроса На конкурс не поступило ни одной заявки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации по реконструкции Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечётной стороне (возле отеля «Прикамье» и гостиницы «Урал») в Перми признан несостоявшимся. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Причина — отсутствие заявок.

Напомним, победитель конкурса, объявленного МКУ «Пермблагоустройство» должен был провести инженерные изыскания и земелеустроительные работы, разработать дизайн-проект и создать проектную документацию: на плане отобразить функциональное использование территории, её ландшафтную организацию; обозначить расположение парковочных карманов, пожарных проездов и других необходимых элементов, малых архитектурных форм и пр.

Работы было оценены в 4,021 млн руб., а сроком их исполнения значилось 29 декабря 2023 года.

Напомним, в настоящее время на данной территории находятся несколько торговых павильонов в частной собственности. Мэрия судится с предпринимателями за выкуп и изъятие земли.

В сентябре 2021 года о «халабудах» рядом с ЦУМом упомянул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его мнению, их снос улучшит внешний облик этой части Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.