Олег Антонов Администрация Перми будет оспаривать решение арбитража о признании киоска у ЦУМа капитальным строением Власти добивается сноса павильона Поделиться Твитнуть

Перекрёсток улицы Ленина и Комсомольского проспекта

Денис Камов

Департамент земельных отношений администрации Перми подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края о признании торгового павильона у ЦУМа (Комсомольский пр., 25) капитальным строением. Оно было вынесено 16 мая 2022 года.

Согласно картотеке суда, жалоба поступила 18 октября.

Напомним, в решении Арбитражного суда Пермского края говорилось, что право собственности на объект в 177,9 кв. м было зарегистрировано в 2007 году, а в 2010 году между департаментом земельных отношений и мэрией был заключён договор купли-продажи земельного участка в 780 кв. м. В последние годы собственниками объекта по Комсомольскому пр., 25 были предприниматели Дмитрий Харламов (15/50), Алексей Михейчев (17/50) и Марина Пекелис (18/50). Согласно обследованию администрации Ленинского района Перми, объект представляет собой однотипную застройку на малозаглубленном фундаменте. Однако экспертиза, проведённая судом, показала, что объект является недвижимостью.

Аналогичное решение Арбитражный суд Пермского края принял по отношению к соседнему объекту по адресу пр. Комсомольский, 25а.

Оба павильона подлежат изъятию и выкупу в муниципальную собственность по распоряжению мэрии Перми.

Напомним, в сентябре 2021 года о «халабудах» рядом с ЦУМом упомянул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его мнению, их снос улучшит внешний облик этой части Перми.

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