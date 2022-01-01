Мария Сыропятова Мэрии Перми отказали в признании некапитальным строением ещё одного павильона у ЦУМа Право собственности на объект было зарегистрировано в 2007 году Поделиться Твитнуть

Перекрёсток улицы Ленина и Комсомольского проспекта

Денис Камов

Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Перми в признании отсутствующим права собственности на павильон по пр. Комсомольскому, 25 у его владельцев, а также признании его некапитальным строением (официально он зарегистрирован как одноэтажное здание).

В решении Арбитражного суда Пермского края сказано, что право собственности на объект в 177,9 кв. м было зарегистрировано в 2007 году, а в 2010-м между департаментом земельных отношений и мэрией был заключён договор купли-продажи земельного участка в 780 кв. м. В последние годы собственниками объекта по пр. Комсомольскому, 25 были предприниматели Дмитрий Харламов (15/50), Алексей Михейчев (17/50) и Марина Пекелис (18/50). Согласно обследованию администрации Ленинского района Перми, объект представляет собой однотипную застройку на малозаглубленном фундаменте. Однако экспертиза, проведённая судом, показала, что объект является недвижимостью.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, аналогичное решение Арбитражный суд Пермского края принял по отношению к соседнему объекту (зарегистрирован по тому же адресу пр. Комсомольский, 25). Оба иска были поданы в марте 2021 года.

В Арбитражном суде Пермского края находятся ещё два иска по поводу этих объектов с земельными участками между их владельцами и департаментом земельных отношений мэрии Перми. В рамках этих судебных процессов стороны спорят о стоимости выкупа их в муниципальную собственность (в 2019 году они попали под программу изъятия). В мэрии планируют их снести и благоустроить территорию.

В судах рассматриваются иски и в отношении других объектов рядом с ЦУМом. В сентябре 2021 года о «халабудах» рядом с ЦУМом упомянул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его мнению, их снос улучшит внешний облик этой части Перми.

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