Мария Сыропятова Мэрии Перми суд отказал в признании павильона у ЦУМа некапитальным строением Иск был подан к владельцам павильона Поделиться Поделиться Твитнуть

Перекрёсток улицы Ленина и Комсомольского проспекта

Денис Камов

Арбитражный суд Пермского края отказал мэрии Перми в признании отсутствующим права собственности на павильон по адресу Комсомольский проспект, 25, а также в признании его некапитальным строением (первоначально объект был зарегистрирован как одноэтажное здание). Иск был направлен в марте 2021 года к трём владельцам этого павильона: Дмитрию Харламову, Марине Пекелис и Алексею Михейчеву.

В определении суда сказано, что право собственности на объект было установлено решением мирового судьи участка №17 Кировского района города Перми в марте 2006 года. У объекта неоднократно менялся состав собственников, а в 2010 году земельный участок под ним на Комсомольском проспекте, 25 был продан мэрией Перми собственникам расположенного на нём павильона.

Аналогичный иск рассматривается в Арбитражном суде в отношении ещё одного объекта на Комсомольском проспекте, 25.

Мэрия Перми и в отношении этого объекта пытается доказать, что павильон представляет собой не здание, а постройку на мелкозаглублённом фундаменте.

Напомним, что оба павильона на Комсомольском проспекте, 25 (в «2ГИС» их адреса — Комсомольский проспект, 25 и 25б) подлежат изъятию и выкупу в муниципальную собственность по распоряжению мэрии Перми.

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