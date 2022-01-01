Максим Артамонов «Пермблагоустройство» ищет проектировщика для реконструкции участка Компроса Цена контракта — более 4 млн руб. Поделиться Твитнуть

На сайте госакупок МКУ «Пермблагоустройство» объявило конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации по реконструкции Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечётной стороне (возле отеля «Прикамье» и гостиницы «Урал»).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,021 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет.

Заявки принимаются до 11 ноября.

Победитель конкурса должен провести инженерные изыскания и земелеустроительные работы, разработать дизайн-проект и создать проектную документацию. По итогу должна быть создана цифровая информационная модель.

На плане проектировщику необходимо отобразить функциональное использование территории, её ландшафтную организацию; обозначить расположение парковочных карманов, пожарных проездов и других необходимых элементов, малых архитектурных форм и пр.

Подрядчик должен предоставить проект с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы не позднее 29 декабря 2023 года.

Напомним, в настоящее время на данной территории находятся несколько торговых павильонов в частной собственности. Мэрия судится с предпринимателями за выкуп и изъятие земли.

В сентябре 2021 года о «халабудах» рядом с ЦУМом упомянул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его мнению, их снос улучшит внешний облик этой части Перми.

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