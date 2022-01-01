Бывшего директора УКС Прикамья приговорили к году и 10 месяцам колонии Дмитрия Левинского повторно судили за злоупотребление полномочиями на строительстве детской поликлиники Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

В Ленинском райсуде Перми вынесен приговор в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» (УКС) Дмитрия Левинского. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Данное преступление предусмотрено ч. 3 ст. 285 УК РФ. Сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Суд установил, что в 2017 году руководитель УКС заключил подряд с коммерческой строительной организацией на выполнение работ по строительству детской поликлиники в Кировском районе Перми, включая поставку технологического и иного оборудования на данный объект.

Из бюджета края по этому контракту с 2017 по 2019 год строительной организации было перечислено более 116 млн руб.

При этом осужденному было известно, что часть принятых у строительной организации и оплаченных работ (на сумму более 29 млн руб.) фактически не были выполнены.

В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложили арест в размере более 23 млн руб.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства (прокуратура требовала для экс-начальника УКС Прикамья шесть лет колонии). Кроме того, осужденный лишён права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ на 2,5 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в марте 2022 года Ленинский райсуд Перми уже рассматривал данное уголовное дело, но тогда не усмотрел в действиях Левинского злоупотребления полномочиями и корыстных мотивов. Суд признал бывшего чиновника виновным в халатности и приговорил его к 400 часам обязательных работ. При этом из-за истечения срока давности Левинский был освобождён от исполнения наказания.

Тогда прокуратура не согласилась с решением суда и добилась отмены приговора.

Добавим, что в отношении Дмитрия Левинского в мае 2021 года и июне 2022-го уже выносились обвинительные приговоры за злоупотребления должностными полномочиями при строительстве краевых инфраструктурных объектов. В настоящее время в судах продолжается рассмотрение ещё двух уголовных дел, по которым Левинский проходит обвиняемым: о получении взятки за общее покровительство и о мошенничестве при возведении пермского зоопарка.

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