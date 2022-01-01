Елена Синица Экс-начальника краевого УКСа признали виновным в халатности при строительстве детской поликлиники в Перми Однако наказания Дмитрий Левинский не понесёт из-за истечения срока давности Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский райсуд Перми признал экс-начальника краевого УКСа Дмитрия Левинского виновным в халатности при строительстве детской поликлиники в Кировском районе. Об этом сообщает properm.ru.

Суд не усмотрел в действиях Левинского злоупотребления полномочиями и корыстных мотивов. Также не найдено доказательств, подтверждающих его заинтересованность в помощи подрядчику в получении денег. Тем не менее суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил его к 400 часам обязательных работ. При этом из-за истечения срока давности Левинский был освобождён от исполнения наказания.

Напомним, в 2017 году обвиняемый, являясь должностным лицом, заключил госконтракт с коммерческой организацией на строительство детской поликлиники в Кировском районе. В дальнейшем он подписал акты о приёмке выполненных работ и поставленного медоборудования. Только фактически эти задачи либо не были выполнены, либо были выполнены не в полном объёме.

Таким образом, считает прокуратура, коммерческой организации необоснованно перечислили денежные средства в размере порядка 30 млн руб. из федерального и регионального бюджетов, в то время как контракт не был завершён, а медучреждение не было достроено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.