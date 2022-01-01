Прокуратура запросила для экс-начальника УКС Прикамья шесть лет колонии Дмитрия Левинского второй раз судят по делу о строительстве поликлиники в Кировском районе Перми Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

На суде по делу о злоупотреблениях полномочиями при строительстве поликлиники в Кировском районе Перми гособвинение предложило признать бывшего начальника краевого управления капстроительства Дмитрия Левинского виновным и приговорить его к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Прокуратура также просит взыскать с чиновника ущерб в 29,9 млн руб. и запретить ему занимать определённые должности в течение четырёх с половиной лет.

Вынесение приговора ожидается 10 ноября.

Напомним, в марте 2022 года Ленинский суд Перми уже рассматривал данное уголовное дело, но не усмотрел в действиях Левинского злоупотребления полномочиями и корыстных мотивов. Также не было найдено доказательств, подтверждающих его заинтересованность в помощи подрядчику в получении денег. Суд признал бывшего чиновника виновным в халатности и приговорил его к 400 часам обязательных работ. При этом из-за истечения срока давности Левинский был освобождён от исполнения наказания.

Прокуратура не согласилась с решением суда и добилась отмены приговора.

Суть дела такова: в 2017 году обвиняемый, являясь должностным лицом, заключил госконтракт с коммерческой организацией на строительство детской поликлиники в Кировском районе. В дальнейшем он подписал акты о приёмке выполненных работ и поставленного медоборудования, но фактически эти задачи либо не были выполнены, либо были выполнены не в полном объёме.

Таким образом, считает прокуратура, коммерческой организации необоснованно перечислили денежные средства в размере порядка 30 млн руб. из федерального и регионального бюджетов, в то время как контракт не был завершён, а медучреждение не было достроено.

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