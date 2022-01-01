Елена Синица В Перми продолжаются работы по реставрации дачи Синакевича Сейчас подрядчик собирает и оформляет декором колонны террасы Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В Кировском районе Перми продолжается реставрация дачи Синакевича. Фотографиями обновляющегося здания поделился глава Перми Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.

«На «Даче Синакевича» в Кировском районе вовсю кипит работа. Уже можно оценить воссозданные резные фронтоны в виде кокошников, наличники окон, перила. Да и внутри здания стало гораздо уютнее», — написал Дёмкин.





Он также добавил, что сейчас подрядчик собирает и оформляет декором колонны террасы.

фото: телегам-канал Алексея Дёмкина





Напомним, выполнением реставрационных работ на объекте за 18,7 млн руб. занимается ООО «Союз ПС». Ранее сообщалось, что в ходе работ были укреплены фундамент, перекрытия и конструктивные элементы.

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