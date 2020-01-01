В Перми укрепили фундамент «Дачи Синакевича»
Реконструкция продлится до сентября 2022 года
Реконструкция «Дачи Синакевича» на ул. Танцорова, 24 в Перми вошла в активную стадию. «Уже завершено укрепление фундамента, сейчас идут работы на крыше, которая является визитной карточкой дачи», — в своём Instagram-аккаунте сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.
По словам градоначальника, далее в планах ремонт балконов, воссоздание утраченных элементов фасада, реставрация печи и другие работы.
«Работы продлятся до сентября 2022 года. Объект также будет адаптирован для маломобильных людей. Дальнейшее использование здания пока обсуждается», — пишет Дёмкин.
Напомним, выполнением реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дача Синакевича» за 18,7 млн руб. будет заниматься ООО «Союз ПС», а проведением инженерно-технического обследования второго памятника — «Дачи на набережной» — ООО «Стройтехэксперт».
О том, что яркие образцы «деревянного модерна» — дачи основателя Пермского университета Николая Мешкова и первого директора оперного театра Александра Синакевича в Старых Водниках — исчезают на глазах, «Новый компаньон» писал ещё в начале 2018 года.
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