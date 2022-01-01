В Добрянке открыли сквер имени погибшего главы ДНР Александра Захарченко Поделиться Твитнуть

В Добрянке Пермского края на пересечении улиц Советская и Ветеранов войны открылся сквер имени бывшего главы ДНР, убитого в результате теракта, Александра Захарченко. Об этом сообщил глава Добрянкского городского округа Константин Лызов.

С инициативой к властям в мае 2022 года вышла местная организация ветеранов войны в Афганистане, после за это решение единогласно проголосовали члены градостроительного совета.

«Считаю инициативу важной и достойной», — написал на своей странице Вктонтакте Александр Лызов.

Глава округа также ответил на часто задаваемый ему вопрос: «Какое отношение персона Захарченко имеет к Добрянке?»:

— Уважаемые жители! Теперь это история нашей с вами страны! Страны, где мы родились, живём и где будут жить наши дети и внуки. (...) Этот сквер призван увековечить Героев, кто погиб при участии в локальных воинах, в специальной военной операции. Каким образом это будет реализовано — нам ещё предстоит решить совместно».

Напомним, решением того же градсовета в июне 2022 года улице в микрорайоне Крутая гора было присвоено имя морского пехотинца, командира разведки, уроженца Добрянки Дмитрия Данилова. Он погиб 26 марта в Луганской народной республике.

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