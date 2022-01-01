В Добрянке именем погибшего главы ДНР назовут сквер у детской школы искусств
А городской улице присвоят имя погибшего в ЛНР морского пехотинца
Члены градостроительного совета Добрянки Пермского края приняли решение присвоить имя главы Донецкой народной республики Александра Захарченко скверу у детской школы искусств, об этом сообщил глава Добрянского округа Константин Лызов.
Он пояснил, что инициатива об увековечивании памяти первого руководителя ДНР, погибшего в результате теракта в 2018 году, принадлежит местной организации ветеранов войны в Афганистане.
Также решением градсовета улице в добрянском микрорайоне Крутая гора присвоено имя Дмитрия Данилова.
Морской пехотинец, командир разведки, уроженец Добрянки Дмитрий Данилов погиб 26 марта в Луганской народной республике. У него осталась жена, которая ждёт ребёнка. Ранее Данилов служил в пожарно-спасательной части № 115, а в 2014 году ушёл служить по контракту.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.