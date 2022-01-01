Елена Синица
Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Добрянки
Дмитрию Данилову было 29 лет
Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Добрянки Дмитрий Данилов. Об этом сообщает издание «Зори плюс».
Уточняется, что Дмитрию было 29 лет, у него осталась жена, которая ждёт ребёнка.
Ранее Данилов служил в пожарно-спасательной части № 115, а в 2014 году ушёл служить по контракту в морскую пехоту. Был командиром отделения разведки.
Его товарищи из добрянской ПСЧ выразили соболезнования родным и близким.
Дмитрий Данилов стал 18-м погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим из Пермского края.
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