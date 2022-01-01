Елена Синица Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Добрянки Дмитрию Данилову было 29 лет Поделиться Твитнуть

Дмитрий Данилов / фото: газета "Зори Плюс"

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Добрянки Дмитрий Данилов. Об этом сообщает издание «Зори плюс».

Уточняется, что Дмитрию было 29 лет, у него осталась жена, которая ждёт ребёнка.

Ранее Данилов служил в пожарно-спасательной части № 115, а в 2014 году ушёл служить по контракту в морскую пехоту. Был командиром отделения разведки.

Его товарищи из добрянской ПСЧ выразили соболезнования родным и близким.

Дмитрий Данилов стал 18-м погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим из Пермского края.









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