В Пермском крае оскорбивший мобилизованных предприниматель продаёт свой магазин и коттедж Объявление о продаже бизнеса и недвижимости появилось на Авито Поделиться Твитнуть

Фото: страница Романа Оснадчука в социальных сетях

На сайте Авито появилась информация о продаже имущества, принадлежащего березниковскому бизнесмену Роману Оснадчуку. Речь о магазине «Ocean mores» и коттедже. Предприниматель сам пояснил, что продаёт имущество в связи с отъездом из города.

Свой бизнес Оснадчук оценил в 15 млн руб. Автор утверждает, что срок окупаемости магазина составит 2-2,5 года. Как готовый бизнес торговая точка продаётся до 1 января. Затем начнётся распродажа оборудования по частям.

Коттедж выставлен на продажу по цене 21,5 млн руб.

Напомним, 3 ноября Березниковский городской суд вынес постановление о штрафе в отношении бизнесмена Романа Оснадчука. Его осудили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Бизнесмен должен выплатить штраф 45 тыс. руб.

На прошлой неделе Роман Оснадчук опубликовал на своей странице в соцсетях «сторис», в котором высказался против спецоперации РФ на Украине и отправки туда россиян. На кадрах пьяный мужчина в нецензурной форме рассуждает о спецоперации и называет мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».

Спустя некоторое время бизнесмен удалил видео (хотя оно уже разошлось по сети), а вместо него записал свои извинения. Он пояснил, что в тот день выпил много водки и «наговорил всяких гадостей». После этого неизвестные разбили витрины его магазина в Березниках, а бизнесмен закрыл свой профиль ВКонтакте.

Позже депутат Госдумы от Пермского края Роман Водянов направил в адрес прокурора региона Павла Бухтоярова письмо с требованием дать правовую оценку этому видео.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.