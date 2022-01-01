Депутат Госдумы требует наказать предпринимателя из Березников за оскорбление мобилизованных Роман Водянов написал обращение в адрес прокурора Прикамья Поделиться Твитнуть

Роман Водянов

Михаил Пономарёв

Депутат Госдумы от Пермского края Роман Водянов направил в адрес прокурора региона Павла Бухтоярова письмо с требованием дать правовую оценку видео в соцсети, опубликованному предпринимателем из Березников Романом Оснадчуком, и привлечь автора к ответственности.

«В то время, когда наша страна переживает сложное время, а мужчины рискуют жизнью, чтобы наши дети жили в мире и безопасности, находятся подобные «особи», лишенные чувств сострадания, уважения и любви! Он оскорбил не только ребят, которые были мобилизованы. Он оскорбил их семьи: детей, жен, родителей. Оскорбил нас — граждан России. Людей, которые любят свою страну!» — написал Водянов на своей странице Вконтакте.

Напомним, несколько дней назад предприниматель из Березников Рома Оснадчук опубликовал на своей странице в соцсетях «сторис», в котором высказался против спецоперации РФ на Украине и отправки туда россиян.

На кадрах пьяный мужчина в нецензурной форме рассуждает о спецоперации и называет мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».

Спустя некоторое время бизнесмен удалил видео (хотя оно уже разошлось по сети), а вместо него записал свои извинения. Он пояснил, что в тот день выпил много водки и «наговорил всяких гадостей».

«Всем, кого оскорбил, приношу свои извинения. Сегодня проснулся, увидел это всё. Ещё раз приношу свои извинения, я был неправ», — сказал Оснадчук.

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