Максим Артамонов В Пермском крае бизнесмен публично оскорбил мобилизованных резервистов А затем почти сразу записал извинения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предприниматель из Березников Рома Оснадчук опубликовал на своей странице в соцсетях «сторис», в котором высказался против спецоперации РФ на Украине и отправки туда россиян.

На кадрах пьяный мужчина в нецензурной форме рассуждает о спецоперации и называет мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».

Спустя некоторое время бизнесмен удалил видео (хотя оно уже разошлось по сети), а вместо него записал свои извинения. Он пояснил, что в тот день выпил много водки и «наговорил всяких гадостей».

«Всем, кого оскорбил, приношу свои извинения. Сегодня проснулся, увидел это всё. Ещё раз приношу свои извинения, я был неправ», — сказал Оснадчук.

Сейчас в отношении предпринимателя может быть составлен протокол о дискредитации армии.

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