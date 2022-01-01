Максим Артамонов Предпринимателя из Березников оштрафовали на 45 тыс. руб. за дискредитацию российской армии Сам бизнесмен на суд не явился Поделиться Твитнуть

Фото: страница Романа Оснадчука в социальных сетях

Сегодня Березниковский городской суд вынес постановление о штрафе в отношении местного бизнесмена Романа Оснадчука. Его осудили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Бизнесмен должен выплатить штраф 45 тыс. руб. Об этом «Новому компаньону» рассказала помощница судьи Черепановой, которая вынесла постановление о штрафе.

В суде уточнили, что сам Роман Оснадчук и его адвокат Равиль Миникеев не явились на рассмотрение дела — накануне предприниматель написал заявление, в котором попросил рассмотреть правонарушение в его отсутствие.

Нижний предел штрафа по этой статье составляет 30 тыс. руб., а максимальная санкция — 50 тыс. руб. В течение 10 дней Оснадчук может обжаловать постановление о штрафе в Пермском краевом суде.

Напомним, на прошлой неделе Роман Оснадчук опубликовал на своей странице в соцсетях «сторис», в котором высказался против спецоперации РФ на Украине и отправки туда россиян. На кадрах пьяный мужчина в нецензурной форме рассуждает о спецоперации и называет мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».

Спустя некоторое время бизнесмен удалил видео (хотя оно уже разошлось по сети), а вместо него записал свои извинения. Он пояснил, что в тот день выпил много водки и «наговорил всяких гадостей». После этого неизвестные разбили витрины его магазина в Березниках, а бизнесмен закрыл свой профиль ВКонтакте.

Позже депутат Госдумы от Пермского края Роман Водянов направил в адрес прокурора региона Павла Бухтоярова письмо с требованием дать правовую оценку этому видео.

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