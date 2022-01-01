Частота рейсов из Перми в Махачкалу увеличилась в два раза Полёты в Дагестан теперь выполняются по средам и субботам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно расписанию аэропорта «Большое Савино», с ноября увеличилось количество рейсов из Перми в Махачкалу. Ранее авиакомпания «Азимут» осуществляла по одному перелёту в неделю, по субботам, с этого месяца будет два рейса — по субботам и средам. Полётная программа рассчитана до конца марта 2023 года.

Напомним, авиакомпания «Азимут» открыла прямые рейсы из Перми в столицу Дагестана 24 сентября. Время в пути — 3 часа 10 минут.

Отметим, что направление Пермь — Махачкала входит в число субсидируемых. Планировалось, что рейсы по этому направлению будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Однако компания свернула полётную программу.





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