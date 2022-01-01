Авиакомпания Red Wings вновь прекратила полёты из Перми Правительство региона собирается расторгнуть с перевозчиком соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Red Wings (с ней у правительства Пермского края подписано соглашение о сотрудничестве) во второй раз свернула полёты из Перми. В частности, закрыт восстановленный в мае рейс до Мурманска. Сейчас на сайте авиакомпании невозможно приобрести билеты ни на одно направление с вылетом из Большого Савино, хотя перевозчик должен был обслуживать восемь направлений. Кроме того, Пермь исчезла из «интерактивной карты» полётов Red Wings. Первый раз перевозчик отменял рейсы в марте.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», срыв лётной программы из Перми может быть связан с нехваткой самолётов. Ранее в Red Wings сообщали, что намерены вернуть лизингодателю восемь находившихся в эксплуатации А-320/321.

Уже в июне правительство может расторгнуть с компанией соглашение о сотрудничестве и заняться поиском новой базовой для Перми авиакомпании, претенденты на оказание этих услуг уже есть, отмечает издание.

Red Wings в 2021 году стала базовым перевозчиком Перми, авиакомпания собиралась разместить в Большом Савино часть флота SSJ100 и построить базу технического обслуживания.

Согласно планам, Red Wings собиралась выполнять из Перми рейсы в Мурманск, Калининград, Волгоград, Астрахань, Уфу, Махачкалу, Краснодар и Омск.





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