Елена Синица Краевые власти могут сменить основного авиаперевозчика, осуществляющего субсидируемые рейсы из Перми Причина — невыполнение плана субсидируемых полётов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти могут сменить основного авиаперевозчика, осуществляющего субсидируемые рейсы из Перми — авиакомпанию Red Wings. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

Поясняется, что такое решение может быть принято, если компания откажется от запланированной на этот год полётной программы. Изначально предполагалось, что Red Wings будет осуществлять рейсы по семи направлениям.





Однако в марте авиакомпания прекратила продажу билетов в Краснодар, Уфу, Махачкалу, Мурманск, Калининград и Волгоград. Перевозчик говорил о возобновлении полётов в эти города к началу летнего сезона, но сейчас купить билеты можно только до Мурманска и Махачкалы.

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