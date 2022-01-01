Мария Сыропятова Из Перми возобновляются авиарейсы в Мурманск, Астрахань и Махачкалу Рейс в Мурманск запланирован на 5 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании пермского аэропорта Большое Савино вновь появились авиаперелёты из Перми в Мурманск, Астрахань и Махачкалу.

Первый рейс в Мурманск запланирован на 5 мая, вылет в 15:50. Время в пути 2 часа 40 минут. Авиаперелёты выполняет авиакомпания Red Wings.

Рейс в Астрахань должен состояться 8 мая. Вылет назначен на 14:45. Время в пути — 3 часа 40 минут. Авиаперелёты выполняет авиакомпания Red Wings.

Рейс в Махачкалу с посадкой в Самаре собирается выполнить авиакомпания «ИрАэро» 18 мая. На 19:40 запланирован вылет из Большого Савино. Время в пути — 4 часа 30 минут.

Напомним, по этим направлениям рейсы из Перми были приостановлены в марте. Как пояснял перевозчик Red Wings, это связано с участием компании в вывозных рейсах граждан России из-за рубежа.

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