Авиакомпания Red Wings приостановила субсидируемые рейсы из Перми Деньги за билеты на отменённые рейсы перевозчик вернёт в полном объёме Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Red Wings приостановила субсидируемые рейсы из Перми в аэропорты Волгограда, Мурманска, Калининграда, Уфы, Махачкалы и Краснодара. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», это временная мера, которая будет действовать ориентировочно до конца марта.

В Red Wings говорят, что отмена перелётов связана с участием компании в вывозных рейсах для граж­дан РФ из-за рубежа, а в Краснодар самолёты не могут летать из-за закрытия воздушного пространства.

Деньги за билеты на отменённые рейсы Red Wings обещает вернуть в полном объёме.

Восстановить региональную полётную программу перевозчик собирается к летнему сезону.

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